Южноуральцы выиграли пять медалей на Кубке России по плаванию в ластах

На счету челябинцев — три бронзовые и две серебряные награды

Спортсмены из Челябинской области завоевали пять медалей на Кубке России по плаванию в ластах. Соревнования проходили в Томске. В активе южноуральцев — три бронзовые и две серебряные медали.



В турнире приняли участие более 300 спортсменов со всей России. Челябинскую область представляло 17 атлетов. Среди них были как участники международных стартов, так и юниоры.

«В плавании в ластах на дистанции 200 метров второй результат показал один из лидеров российской сборной челябинец Вячеслав Носков. Также второй, но уже в подводном плавании на дистанции 400 метров, стала Софья Стрелец. Она же стала бронзовым призером в подводном плавании на дистанции 100 метров. Еще две медали бронзового достоинства в этом виде завоевал Степан Пугачев на дистанциях 100 метров и 400 метров соответственно»,— рассказали ИА «Первое областное» в министерстве спорта Челябинской области.

Отметим, в одном шаге от пьедестала остановилась команда Челябинской области в смешанной эстафете. Южноуральцы выступали на дистанции 4 × 50 метров.