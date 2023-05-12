Челябинская спортсменка завоевала три медали чемпионата мира по плаванию в ластах

Софья Стрелец на соревнованиях в Кувейте забрала два серебра и бронзу

В Кувейте завершился чемпионат мира по подводному спорту, собравший 220 пловцов из 44 стран. В составе российской сборной успешно выступила челябинка Софья Стрелец. Действующая чемпионка страны завоевала на международных стартах две серебряные и одну бронзовую медали. Российские спортсмены выступали на соревнованиях в нейтральном статусе, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Накануне южноуральская спортсменка успешно выступила на чемпионате России, завоевав золото на дистанции 400 метров среди женщин. Это позволило Софье Стрелец войти в состав национальной команды для участия в чемпионате мира.

В первый день соревнований в Кувейте челябинка показала второй результат на дистанции 100 метров — 38,71. Воспитанница Евгения Богданова уступила лишь соотечественнице Олесе Ермалюк из Кемеровской области (37,65).

На следующий день Софья Стрелец вновь оказалась в шаге от победы — в упражнении «ныряние 4×50 метров» она завоевала серебро, уступив сопернице из Италии Кьяре Заффарони. А завершила турнир челябинка бронзой в упражнении «ныряние 8×50 метров».

«Я рада уже самому факту того, что нас допустили до соревнований. Ну и своими результатами довольна — проплыла практически на всех дистанциях по своему лучшему времени. Поэтому соревнования оставили только положительные эмоции. Эти три медали многое для меня значат», — рассказала Софья Стрелец корреспонденту ИА «Первое областное».

Тренер 21-летней спортсменки также доволен выступлением своей подопечной. Евгений Богданов рад тому, что Софье удалось показать хорошее время, улучшив свои же рекорды.

Челябинскую область на ЧМ-2023 представлял и еще один наш земляк, многократный победитель и призер чемпионатов России Дмитрий Сметанкин. Однако у него завоевать медали не получилось. Южноуральский спортсмен вошел в двадцатку сильнейших в двух видах программы.

Фото из личного архива Софьи Стрелец

Коллаж — Виталий Визаулин, ИА «Первое областное»

