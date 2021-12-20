Южноуральский горнолыжник завоевал медали чемпионата и Кубка России

Семен Челмакин из Миасса получил две награды на соревнованиях

После этапов Кубка Мира по сноуборду на ГЛЦ «Банное» состоялись соревнования Кубка России по горнолыжному спорту. Южноуральский горнолыжник Семен Челмакин отличился серебром и бронзой в слаломе-гиганте и супергиганте, сообщает пресс-служба регионального Минспорта.

Отметим, что Семен Челмакин в ноябре на соревнованиях в Мурманской области стал серебряным призером чемпионата России в параллельном слаломе и дважды становился призером этапов Кубка страны, завоевав серебро и бронзу в состязаниях в слаломе.

Следующий Кубок пройдет с 20 по 24 декабря в Абзаково в дисциплинах «слалом» и «слалом-гигант».

Напомним, что 26 и 27 февраля в ГЛК «Солнечная долина» состоятся международные соревнования — этап Кубка мира по фристайлу в дисциплине «ски-кросс». Спортсмены со всего мира начнут прибывать на Южный Урал 21 февраля, с 22-го числа начнутся официальные тренировки, 25 февраля — квалификация. 26-го и 27-го числа состоятся финальные заезды, на которые будут приглашены зрители.