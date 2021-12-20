После этапов Кубка Мира по сноуборду на ГЛЦ «Банное» состоялись соревнования Кубка России по горнолыжному спорту. Южноуральский горнолыжник Семен Челмакин отличился серебром и бронзой в слаломе-гиганте и супергиганте, сообщает пресс-служба регионального Минспорта.
Отметим, что Семен Челмакин в ноябре на соревнованиях в Мурманской области стал серебряным призером чемпионата России в параллельном слаломе и дважды становился призером этапов Кубка страны, завоевав серебро и бронзу в состязаниях в слаломе.
Следующий Кубок пройдет с 20 по 24 декабря в Абзаково в дисциплинах «слалом» и «слалом-гигант».
Напомним, что 26 и 27 февраля в ГЛК «Солнечная долина» состоятся международные соревнования — этап Кубка мира по фристайлу в дисциплине «ски-кросс». Спортсмены со всего мира начнут прибывать на Южный Урал 21 февраля, с 22-го числа начнутся официальные тренировки, 25 февраля — квалификация. 26-го и 27-го числа состоятся финальные заезды, на которые будут приглашены зрители.