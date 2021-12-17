В Челябинской области пройдут престижные международные соревнования в дисциплине «ски-кросс» на горнолыжном курорте «Солнечная долина» 26 и 27 февраля 2022 года. «Солнечная долина» вновь примет «сдвоенный» Кубок мира и соберет лучших фристайлистов мира, сообщает региональный Минспорт.
Спортсмены разыграют четыре комплекта наград. Этапы Кубка мира по фристайлу пройдут сразу после Олимпийских игр, поэтому организаторы ожидают новоиспеченных олимпийских чемпионов и призеров главного старта четырехлетия.
«Мы рады вновь принимать этапы Кубка мира по фристайлу в дисциплине „ски-кросс“ на „Солнечной долине“. На Южном Урале любят зимние виды спорта, и мы ждем на этом турнире и постоянных болельщиков, для которых посещение этапов Кубка мира стало доброй традицией, и тех, кто только собирается познакомиться с миром ски-кросса. Это один из самых зрелищных и экстремальных видов спорта, поэтому гостям будет на что посмотреть. Тем более в этом году спортсмены прибудут на южноуральскую землю сразу после Олимпиады, и болельщики смогут увидеть ее триумфаторов. Для участников предстоящих соревнований мы готовим трассу, которая обеспечит безопасность и в то же время зрелищность заездов, и проведем турнир на высшем организационном уровне», — отмечает министр спорта Челябинской области Максим Соколов.
В прошлом сезоне участие принимал 61 спортсмен из 12 стран мира. В женских состязаниях выступили 19 спортсменок, у мужчин — 42. На южноуральском этапе спортсмены получат уникальные награды. Победителей ждут не только фирменные медали, но и короны, изготовленные мастерами из Златоуста.
«Мы очень рады, что проведение этапов Кубка мира по фристайлу на Южном Урале, на „Солнечной долине“, стало доброй традицией. В дни проведения этапа Кубка мира, помимо зрелищных соревнований, зрителей ждет яркая развлекательная программа. Традиционно курорт будет работать в обычном режиме — будут открыты горнолыжные трассы, на которых зрители, вдохновившись ски-кроссом, смогут покататься. Для победителей этапа Кубка мира мы готовим уникальные короны, своеобразные символы нашего этапа», — рассказал председатель совета директоров ГЛК «Солнечная долина» Олег Сиротин.
Отметим, что горнолыжный курорт уже начал подготовку к проведению соревнований. Сейчас идет строительство новой трассы для ски-кросса, на которой российские спортсмены будут проходить предолимпийские сборы. Спортсмены со всего мира начнут прибывать на Южный Урал 21 февраля, с 22-го числа начнутся официальные тренировки, 25 февраля — квалификация. 26-го и 27-го числа состоятся финальные заезды, на которые будут приглашены зрители.
Коронавирус Общество Происшествия Культура Политика Наука Спорт Хоккей В мире Миасс Мнения Фоторепортаж ШОС и БРИКС Экономика
Время новостей Время новостей. Итоги Большая студия Весь спорт Время новостей. Миасс Дикий Урал Есть вопрос Зеленая передача Как тебе такое, Илон Маск? Национальный интерес Наше утро О здоровье Происшествия Свободный лед Специальный репортаж Суперстар Уралым Хорошие песни ЭкоЛогика Юридическая мясорубка Тик-толк Еще... В гостях у Митрофановны Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Идентификация Красный блокнот Кредит недоверия Марафон талантов Медгородок Моя деревня Новый год вот-вот Память народа Политические дебаты Просто бизнес Совет юриста Ток-шоу «Раунд» Уютный дом Южный Урал. Города