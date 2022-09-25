Южноуральский гандбольный клуб «Динамо-Сунгуль» одержал первую победу в суперлиге

В Снежинске команда уверенно выиграла у «Скифа» из Омской области со счетом 31:20

Первую победу в чемпионате российской гандбольной суперлиги сезона-2022/2023 одержал южноуральский клуб «Динамо-Сунгуль». В Снежинске наша команда уверенно обыграла дебютанта турнира – «Скиф» из Омской области со счетом 31:20, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

В стартовых двух матчах сезона-2022/2023 противостояли гранды российского гандбола – ЦСКА и «Чеховские медведи». Причем, с главными фаворитами турнира южноуральцам пришлось играть на выезде. Наша команда хоть и предсказуемо проиграла, но сумела дать бой соперникам. Столичным армейцам «Динамо-Сунгуль» проиграл 27:29, а многократным чемпионам страны «Чеховским медведям» - 23:26.

Домашний поединок против омского «Скифа» начался для хозяев непросто – до середины первого тайма шла равная и упорная борьба, очко в очко. Однако ближе к перерыву подопечные Алексея Павельева сумели сделать небольшой разрыв в счете, выиграв первый тайм со счетом 12:9.

Во второй половине игры южноуральцы добавили в движении, стали агрессивней действовать в атаке. К этому гости оказались не готовы. Как результат – «Динамо-Сунгуль» стал увеличивать преимущество и спокойно довел дело до уверенной победы – 31:20.

Самым результативным в составе победителей стал Александр Коваленко, в активе которого 6 забитых мячей. Хороший матч провели Артем Свинин, Кирилл Гончаренко, Павел Демаков и Алексей Павельев (у всех – по 4 гола).

Таким образом, «Динамо-Сунгуль» одержал первую победу в чемпионате российской суперлиги сезона-2022/2023. Следующий поединок южноуральцы проведут в Снежинске 8 октября против краснодарского СКИФа.

