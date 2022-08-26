Южноуральские ватерполистки стали победителями на Всероссийской летней спартакиаде

В финале сборная Челябинской области обыграла команду Москвы со счетом 9:4

Сегодня, 26 августа, южноуральские ватерполистки стали победителями на Всероссийской летней спартакиаде. В финале соревнований сборная Челябинской области обыграла команду Москвы со счетом 9:4, сообщает региональный Минспорт.



По итогам группового этапа южноуральские ватерполистки заняли первое место в группе. Поэтому в четвертьфинале получили в соперники команду, финишировавшую последней в другой группе, — Московскую область. Ее наши спортсменки обыграли со счетом 19:6. В полуфинале спортсменки Челябинской области встретились с соперницами из Нижегородской области, где в сложнейшем матче одержали победу — 10:9



Отметим, что в матче за третье место сборная Нижегородской области одолела команду Ханты‑Мансийского автономного округа — 11:10.

