Южноуральские спортсмены завоевали более 150 медалей на первенстве УрФО по ушу

Состязания прошли в трех дисциплинах восточного единоборства

В Челябинске завершились чемпионат и первенство УрФО по ушу, на котором хозяева соревнований завоевали более 150 наград различного достоинства. В турнире были разыграны комплекты медалей в нескольких весовых категориях по трем основным дисциплинам китайского единоборства — таолу, кунг-фу и юнчуньцюань, сообщает региональная Федерация ушу.

На соревнованиях в Челябинске, которые прошли в УСК УралГУФК, прибыли 260 спортсменов из Екатеринбурга, Тюмени, Нижнего Тагила, Сургута и Нижневартовска. Они разыграли более 250 комплектов наград. Большую их часть завоевали хозяева соревнований. На счету спортсменов Челябинской области более 150 медалей различного достоинства.

Наиболее результативно выступили представители двух спортшкол — МБУ «Спортивная школа ушу города Челябинска» и «Спортшкола „Держава“». В составе сборной Челябинской области выступили сильнейшие южноуральские спортсмены. Среди них и первый в регионе мастер спорта по этому виду единоборства Никита Шварев. Он завоевал золотую медаль среди мужчин в разделе кунг-фу.