Полицейские обнаружили тушу косули в автомобиле челябинца

Разрешения на отстрел животного у мужчины не было

В Сосновском районе Челябинской области сотрудники полиции остановили автомобиль, в багажнике которого обнаружили тушу дикой косули. Как признался владелец авто, он вместе с другом отстрелил животное, не имея специального разрешения. Проводится процессуальная проверка, сообщили 18 декабря в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Инспекторы ОМВД России по Сосновскому району майор полиции Антон Седухин и лейтенант полиции Данияр Байтенов остановили автомобиль «Шевроле Нива» во время патрулирования территории вблизи поселка Вознесенка. Проверяя у 63-летнего водителя документы, правоохранители обнаружили в багажном отделении авто оружие и тушу косули.

Челябинец и его 55-летний друг, находившийся в машине, пояснили, что разрешения на отстрел косули у них нет. В действиях мужчин усмотрены признаки состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 258 Уголовного кодекса РФ («Незаконная охота»). Согласно действующему законодательству, максимальное наказание по данной части статьи — лишение свободы на срок до двух лет.