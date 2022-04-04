Сегодня, 4 апреля, в Москве завершились чемпионат и первенство России по ушу в дисциплинах саньда и таолу. Южноуральские спортсмены завоевали 6 медалей различного достоинства в дисциплине саньда, сообщает региональный Минспорт.
Члены сборной спортивной организации «Челябинская областная Федерация ушу» завоевали в общей сложности 6 наград в дисциплине саньда: 1 золотую и 5 бронзовых медалей. Золото завоевала Софья Точилкина (до 48 кг), а бронзу выиграли: Вера Щербакова, Андрей Ларенцев, Данил Гаравдин, Кирилл Бережнев, Кирилл Цепляев.
В дисциплине ушу таолу наши спортсмены выступили достойно, войдя в десятку лучших спортсменов России. Призеры соревнований получили право представлять Челябинскую область на предстоящей XI летней Спартакиаде учащихся (юношеская) России 2022 года, которая пройдет в июне в Москве.
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