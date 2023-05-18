В Перми завершились чемпионат и первенство России по спортивному ориентированию, которые были посвящены 300-летию города. Отличные результаты на турнире показали южноуральские ориентировщики, сумев завоевать 14 медалей различного достоинства, сообщает региональный Минспорт.
Соревнования проходили в два соревновательных блока — спринтерские дистанции по городу и лесной части. Конкуренция среди участников была очень высокая, в каждой группе выступало более 150 спортсменов.
«В первый день дистанция спринта проходила по территории студенческого кампуса и Ботаническому саду. Сад поразил своим разнообразием растений. Говорят, что летом, когда все расцветает, он выглядит еще краше. Второй и третий дни спринтов проходили тоже в интересном микрорайоне: контрольные пункты были установлены на двух уровнях — на подземных парковках и на поверхности», — рассказала тренер-преподаватель челябинской ОДЮСШ Ольга Кучина.
По итогам турнира южноуральские ориентировщики сумели добыть 14 наград. Две золотые медали завоевал Савелий Панчишников, также чемпионкой соревнований стала Просковья Маслихова. В более старшем возрасте две бронзовые награды забрал Даниил Сорокин и третье место заняла Алиса Рахманкулова.
«На высокой скорости участникам предстояло четко разбираться в топографических знаках и, исходя из этого, принимать решения. Лесная часть первенства России проходила на довольно сложной местности. Густая растительность и множество отрицательных форм рельефа (ямы, воронки, микроямки). Ориентирование было достаточно сложным», — отметила Ольга Кучина.
Добавим, что в Челябинске с 7 по 11 августа пройдет первенство России и Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию. В программе — классическая и спринтерская дистанции, а также эстафеты.
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