Южноуральские олимпийцы завоевали золото международного турнира по керлингу

Челябинцы Сергей Глухов и Дмитрий Миронов выиграли трофей в Красноярском крае

Воспитанники челябинской школы керлинга Сергей Глухов и Дмитрий Миронов одержали с партнерами по команде победу на международном турнире по керлингу Nornikel Cup, прошедшем в городе Дудинка Красноярского края. В решающем матче за золото участники Олимпийских игр победили соотечественников во главе со скипом Алексеем Стукальским со счетом 7:6 и завоевали трофей, сообщает Федерация керлинга России.

Главная особенность традиционного международного турнира по керлингу заключается в месте его проведения. Nornikel Cup в Дудинке (Красноярский край) — самый северный в мире. Кроме того, здесь мужские и женские команды соревнуются друг с другом, в отличие от большинства других международных соревнований по керлингу.

В этом году он, как и ранее, собрал сильнейших российских спортсменов. Заявился на турнир и наш олимпийский состав, в который входят два воспитанника челябинской школы керлинга — Сергей Глухов и Дмитрий Миронов. Приняли участие в Nornikel Cup и иностранные спортсмены. Так, среди них оказались итальянцы Пиатти и Симоне Сола, а также Татьяна Торсунова и Алена Устинович из Беларуси.

«Достаточно атмосферно играть на самом северном турнире планеты. Финал у нас получился достаточно напряженный, были качели. Все зависело от нескольких бросков. Такие игры очень эмоциональные, ты всегда в напряжении, держишь себя в узде, контролируешь свои эмоции. Когда это получается, ты делаешь задел сам себе. Мы со всеми ребятами играли очень много раз, знаем друг друга отлично, но мы к каждой игре относимся как к отдельной единице. Тут нет врагов, мы все после игр собираемся вместе», — подвел итог выступлению в интервью «Р-Спорт» челябинец Сергей Глухов.

В решающем поединке олимпийский состав сборной России в напряженной борьбе обыграл соотечественников со счетом 7:6. В составе победителей трофей завоевали Сергей Глухов, Дмитрий Миронов, Евгений Климов и Антон Калалб. Серебро — у команды во главе со скипом Алексеем Стукальским. Бронзу завоевали российские девушки под предводительством Алины Ковалевой. В утешительном финале они выиграли у титулованной команды с Анной Сидоровой во главе.