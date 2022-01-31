Южноуральские легкоатлеты заняли третье командное место на первенстве России

На соревнованиях в Пензе сборная Челябинской области завоевала 12 медалей

В Пензе завершилось первенство России по легкой атлетике среди юношей и девушек до 18 лет. Спортсмены Челябинской области завоевали 12 медалей различного достоинства, в том числе трижды поднимались на высшую ступень пьедестала почета. В общем зачете наша команда заняла третье место, пропустив вперед лишь соперников из Москвы и Санкт-Петербурга, сообщает региональная Федерация легкой атлетики.

В состав южноуральской команды вошли спортсмены Челябинска, Магнитогорска, Миасса, Копейска, Троицка, Сатки, Коркино, Карталов и Верхнеуральска. В общей сложности наши земляки завоевали 12 медалей — 3 золотых, 3 серебряных и 6 бронзовых.

Победителями соревнований стали представители беговых дисциплин на средние дистанции. Так, вне конкуренции на дистанции 3000 м была Арина Кострикова (тренер Ирина Киселева). На «двушке» лучшие результаты показали Вячеслав Соколов (тренер Наталья Холодилина) и Елизавета Егорова (тренер Ирина Киселева).

Серебряные медали на счету Ангелины Гриценко (400 м), Алены Сельнициной (2000 м с препятствиями) и Данила Михайлова (толкание ядра). Бронзовые медали в активе Арины Костриковой и Антона Турубанова (оба — 1500 м), Егора Прокопьева (тройной прыжок), Екатерина Коновалова (800 м) и Анастасии Садыковой (3000 м). Наконец, третье место в эстафетном беге 4×400 м показала команда Челябинской области в составе: Дарья Мезякаева, Анастасия Кретова, Софья Платунова и Ангелина Гриценко.

Отметим, что в общекомандном зачете на первенствах России южноуральские легкоатлеты продолжают показывать стабильно высокие результаты, входя в группу лидеров. И на этот раз наша команда заняла третье место, набрав 292 балла. Впереди лишь Москва (299) и Санкт-Петербург (306).

Напомним, что уже через неделю, 8—10 февраля, в Челябинске состоится первенство России по легкой атлетике среди юниоров до 20 лет. Эти старты должны были пройти в Кирове, но из-за того, что местный спорткомплекс не готов к проведению соревнований, Всероссийская федерация легкой атлетики перенесла эти старты в южноуральскую столицу.