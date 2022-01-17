В Челябинске пройдет первенство России по легкой атлетике среди юниоров до 20 лет

Соревнования перенесли в южноуральскую столицу из Кирова

Всероссийская федерация легкой атлетики объявила о переносе места проведения первенства России по легкой атлетике среди юниоров до 20 лет из Кирова в Челябинск. Состязания сильнейших спортсменов страны пройдут с 8 по 10 февраля в УСК УралГУФК.

Причиной переноса места проведения соревнований стала задержка ремонта крыши в кировском легкоатлетическом манеже «Вересники». Изменились и сроки проведения состязаний — сильнейшие легкоатлеты-юниоров выступят в Челябинске с 8 по 10 февраля.

«Всероссийская федерация легкой атлетики благодарит Министерство спорта Челябинской области за оперативное решение этого вопроса и помощь в организации проведения первенства России среди юниоров (U20) в столь короткие сроки», — говорится на официальном сайте Всероссийской федерации легкой атлетики.

Напомним, что Челябинская область не раз принимала у себя состязания сильнейших юниоров страны по легкой атлетике. В сентябре 2020 года в легкоатлетическом комплексе им. Е. Елесиной состоялся также чемпионат России среди взрослых спортсменов. Однако впервые состязания всероссийского уровня проводятся в зимний период времени. Это стало возможным после того, как летом 2020 года в УСК УралГУФК был проведен капитальный ремонт объекта и произведена замена покрытия легкоатлетических дорожек.