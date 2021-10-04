Южноуральские авиамоделисты примут участие в чемпионате мира

Пять наших земляков отправились в Румынию в составе сборной России

Федерация авиамодельного спорта России объявила состав сборной для участия в чемпионате мира, который пройдет в румынском городе Бузэн с 2 по 8 октября. Отправились на соревнования и пять южноуральских спортсменов, сообщает региональный Центр технического творчества.

В составе российской сборной — более 30 спортсменов, которые прошли строгий отбор, показав высокие результаты на соревнованиях регионального и всероссийского уровня. В их числе южноуральские ракетомоделисты: председатель комитета по моделям ракет Южно-Уральской федерации авиамодельного спорта Алексей Ганенко, чемпион Европы по авиамодельному спорту и руководитель ракетомодельного кружка в копейском Дворце творчества детей и молодежи Алексей Грязев, а также их воспитанники — челябинец Максим Латкин и копейчане Анастасия Кулак и Александра Перекопская.

Максим Латкин, воспитанник регионального центра технического творчества, привез с международного этапа Кубка мира FAI, который проходил в этом году, одно серебро и две бронзы. А Анастасия Кулак и Александра Перекопская завоевали призовые места в чемпионате, Кубке и первенстве России по авиамодельному спорту: Александра Перекопская — золото, Анастасия Кулак — серебро.

«География участников из Челябинской области — пример того, что победители могут быть не только из крупных мегаполисов, но и из небольших городов и поселений. Я очень рад, что южноуральские спортсмены вошли в состав российской сборной. Это еще одно доказательство огромной работы по развитию технического творчества в регионе», — говорит руководитель Центра технического творчества Челябинской области Владислав Халамов.

На чемпионате мира по авиамодельному спорту в Румынии будут разыгрываться комплекты наград в нескольких модельных классах: «ракеты на высоту полета», «продолжительность спуска с системой спасения парашют», «планеры с ускорителем на продолжительность полета», «копии ракет на реализм полета», «ракетные планеры на продолжительность полета».