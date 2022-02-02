На базе горнолыжного курорта «Солнечная долина» 1 февраля состоялся первый этап Кубка России по фристайлу в дисциплине «хаф-пайп». Все призовые места среди девушек заняли воспитанницы миасской школы «Старт» из Челябинской области, сообщает региональная федерация фристайла.
В стартах приняли участие спортсмены из Челябинской области, Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярского края, Республики Башкортостан. Среди девушек лучшими стали спортсменки из миасской школы «Старт». Первое место заняла Ярославна Мунтян, второе и третье место — Екатерина Селезнева и Екатерина Ефремова соответственно.
Среди юношей первое место занял Федор Муравлев из Москвы, второе место — Максим Серов из Москвы, третье место занял представитель Челябинской области, воспитанник школы «Старт» Леонид Фролов.
Отметим, что 4 февраля на горнолыжном курорте «Солнечная долина» состоится первенство России по хафпайпу. За призовые места будут сражаться спортсмены со всей России. В этом сезоне горнолыжный курорт увеличил высоту хафпайпа до 22 футов, в прошлом сезоне высота трассы составляла 18 футов.
Напомним, что другая южноуральская спортсменка стала призером первенства России по фристайлу. Александра Селезнева заняла 3‑е место в дисциплине «слоупстайл».
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