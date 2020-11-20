Южноуралец Кирилл Денисов стал спортивным директором Федерации дзюдо России

Спортсмен анонсировал завершение карьеры в январе следующего года.

Челябинец Кирилл Денисов стал спортивным директором Федерации дзюдо России. Спортсмен уже приступил к работе в Москве.



В обязанности Кирилла Денисова, как рассказали «Первому областному» в Центре олимпийской подготовки по дзюдо Челябинской области, будет входить управление всей спортивной деятельностью этого вида спорта в России. Сам Кирилл Денисов отметил, что рад возможности, а в январе следующего года официально завершит спортивную карьеру.

«Никаких прощаний и проводов не буду делать. Как говорил Александр Карелин, я когда приходил, меня никто не встречал и не радовался. И думаю, что теперь, заканчивая со спортом, нужно уйти скромно, спокойно. И реализовать себя на новом поприще, добиться каких-то значимых результатов на благо дзюдо, нашей страны»,— сказал Кирилл Денисов.

Напомним, на счету южноуральского спортсмена два чемпионства Европы, пять медалей чемпионатов мира в личном зачете, победа первых Европейских игр и участие в двух Олимпиадах. Кирилл Денисов готовился выступить и на играх в Токио, которые перенесли на 2021 год.

Отметим, популяризацией дзюдо спортсмен начал заниматься ещё во время спортивной карьеры. На самоизоляции Кирилл Денисов стал одним из авторов уникального международного проекта онлайн-занятий. Более того, основанный им клуб «Ичибан» в сентябре выиграл гранты Президента России и Губернатора Челябинской области, а также получил Благодарность Президента Европейского союза дзюдо.