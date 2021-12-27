Южноуралец Игорь Омелин одержал две победы на этапах Кубка России по фристайлу

Соревнования прошли на горнолыжном курорте «Солнечная долина» в Миассе

В минувший уик-энд, 25 и 26 декабря, сильнейшие фристайлисты России выступили на двух этапах Кубка России по ски-кроссу на горнолыжном курорте «Солнечная долина» в Миассе. Один из лидеров сборной страны Игорь Омелин из Аши дважды был лучшим в состязаниях среди мужчин, подтвердив статус фаворита в борьбе за участие в зимних Олимпийских играх — 2022 в Пекине, сообщает региональный Минспорт.

В первый день соревнований, 25 декабря, южноуральский спортсмен уверенно прошел квалификацию и успешно выступил в заездах на выбывание. Наш земляк вышел в финальный заезд, где был сильнее соперников, опередив партнеров по сборной России Артема Набиулина, Кирилла Сысоева и Максима Вихрова. Аналогичным образом завершился и второй день состязаний, в котором вновь не было равных южноуральскому спортсмену.

В состязаниях среди женщин достойно выступили молодые и перспективные спортсменки Челябинской области. Так, Варвара Корепанова показала 6-й и 8-й результаты, а Мария Ерофеева стала 4-й и 8-й.

В церемонии награждения победителей и призеров соревнований приняли участие президент Федерации фристайла России Алексей Курашов, министр спорта региона Максим Соколов и руководитель Федерации фристайла Челябинской области Олег Сиротин. Кроме того, Максим Соколов доложил губернатору Челябинской области Алексею Текслеру о ходе строительства трассы ски-кросса, на которой сборная России будет готовиться к Олимпийским играм в Пекине. Как уточнил глава регионального Минспорта, трасса будет построена к 8 января.

Сильнейшие фристайлисты страны еще вернутся на Южный Урал. Горнолыжный курорт станет площадкой для подготовки сборной России к зимним Олимпийским играм — 2022. Кроме того, в феврале здесь же состоится Кубок мира в дисциплине «ски-кросс».