В Омске завершился финал первенства России по хоккею среди команд 2005 года рождения. За победу в турнире сражались 14 лучших команд страны. Челябинские хоккеисты «Трактора» в матче за 7-е место обыграли сверстников из нижегородского «Торпедо» со счетом 5:1, сообщает пресс-служба южноуральской команды.
Соревнования в Омске челябинцы начали с двух уверенных побед в своей группе А, однако позже потерпели три поражения подряд. В решающем матче за выход в плей-офф южноуральцы разгромили «Сибирь» — 7:2. В четвертьфинале первенства ЮХЛ юниоры «Трактора» уступили «Крыльям Советов» в серии послематчевых буллитов — 3:4.
В матче за пятое место челябинцы также проиграли юниорам «Ак Барса» со счетом 4:7. Только в противостоянии за седьмую строчку «Трактор» смог обыграть сверстников из нижегородского «Торпедо» со счетом 5:1. Заброшенными шайбами отличились Иван Селиванов, Андрей Матюшин, Михаил Щеглов, Кирилл Свищев и Кирилл Каряев.
Лучшими бомбардирами в составе «черно-белых» по итогам прошедших девяти встреч стали нападающие Леонид Колодий — 11 (2+9) очков и Кирилл Свищев — 11 (6+5) баллов. Оба форварда приняли участие во всех играх турнира.
Добавим, что в прошлом году челябинские хоккеисты выступили гораздо лучше. В 2022 году решающий этап первенства проходил в Челябинске, и тогда команда Олега Давыдова и Александра Короболина завоевала бронзу, обыграв в матче за третье место сверстников из питерского СКА со счетом 5:3.
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