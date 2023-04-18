Хоккеисты «Трактора» вышли в финал первенства России среди команд до 18 лет

Челябинцы выиграли у «Горняка» из Учалов и завоевали последнюю путевку в решающий раунд турнира

В челябинской ледовой арене «Трактор» завершился переходный турнир за право участия в финале первенства России среди команд 2005 года рождения. Последнюю прямую путевку на соревнования завоевали челябинские хоккеисты, которые в заключительном матче обыграли «Горняк» U18 со счетом 10:5, сообщает пресс-служба «черно-белых».За последнюю путевку боролись «Трактор» (Челябинск), «Горняк» (Учалы) и «Ямал» (Салехард). В финал первенства ЮХЛ попадают две команды. Победитель первого этапа выходит в следующий раунд напрямую, а вторая команда должна одержать победу в переходном турнире. По итогам этого соревнования лучший коллектив отправится в Омск, где сразится против сильнейших юниорских команд России.В дебютном матче юниоры «Трактора» разгромили «Ямал», забросив шесть безответных шайб. Голкипер Всеволод Городилов оформил «сухарь», а шайбы забросили Дмитрий Чижов, Сергей Морозов, Владислав Юсупов, Михаил Щеглов, и дубль оформил Марк Марчинский. В параллельной игре «Горняк» одолел «Ямал» в овертайме — 5:4.В заключительном матче команды боролись за прямую путевку в следующий раунд. Челябинцы уверенно одолели «Горняк» со счетом 10:5. Команда отправится в Омск, где сразится против сильнейших коллективов России. Всероссийский финал первенства в этом году состоится с 24 апреля по 5 мая.Напомним, что в прошлом сезоне финал первенства среди юниоров 2005 года рождения проходил в Челябинске и тогда южноуральские хоккеисты завоевали бронзовые медали.