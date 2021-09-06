Выступление сильнейших фигуристов России в Челябинске прокомментирует знаменитый Тед Бартон

Известный канадский специалист будет работать на Южном Урале в прямом эфире

Один из сильнейших специалистов фигурного катания, известный в прошлом спортсмен, а ныне телекомментатор Тед Бартон согласился приехать в Челябинск, чтобы поработать на контрольных прокатах сильнейших фигуристов страны. Он выступит комментатором для Первого канала, который будет транслировать мероприятие в прямом эфире, об этом сообщил сам канадец в своем инстаграме.

«Следующая остановка — Челябинск, где пройдут контрольные прокаты российской сборной. Это должно быть потрясающе! Присоединяйтесь к трансляциям Первого канала на ютубе», — написал Тед Бартон в своем инстаграм-аккаунте.

Канадский специалист известен своей любовью к российскому фигурному катанию. В своих репортажах он неоднократно отмечал, что наши спортсмены, особенно в юниорском возрасте, очень сильны и являются мировыми лидерами в этом виде спорта. Ранее Теда Бартона приглашали в качестве телекомментатора на чемпионат России и Кубок Первого канала, работал он и на юниорском первенстве России. Все эти турниры проходили в Москве, однако в Челябинске известный специалист будет впервые.

Стоит отметить, что Тед Бартон — сам в прошлом титулованный фигурист, принимал участие в чемпионатах мира. По окончании спортивной карьеры пробовал себя на тренерском поприще, а затем перешел на административную работу в международную федерацию фигурного катания. Именно ему принадлежит идея организовать видеотрансляции соревнований серии Гран-при среди юниоров, которые впоследствии получили большой охват зрительской аудитории во всем мире.

Знание специфики фигурного катания, любовь к этому виду спорта сделали Теда Бартона одним из лучших комментаторов. Несмотря на то что не все российские поклонники фигурного катания хорошо понимают английский язык, они предпочитают смотреть трансляции с участием Теда Бартона, хотя у них и есть альтернатива наблюдать за состязаниями с комментариями на русском языке. Они ценят канадского специалиста за умение подобрать хорошие слова и приятный, эмоциональный голос.

«Я был в России уже раз семь или восемь. Я люблю эту страну. Приехать сюда — честь для меня. Люди были очень дружелюбными и гостеприимными. А катание… Я думаю, россияне не совсем понимают, что есть у них в стране. Они всегда наблюдали за прекрасным катанием, но сейчас это нечто выдающееся. Поэтому для меня было честью не только приехать, но и своими глазами все это увидеть», — подвел итоги своей поездки Тед Бартон в январе 2020 года, когда комментировал чемпионат России в Москве.

Напомним, что контрольные прокаты сильнейших фигуристов страны пройдут на челябинской арене «Трактор» 11 и 12 сентября. Свои предолимпийские программы на суд жюри и публики представят звезды российского и мирового фигурного катания.