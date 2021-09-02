Челябинск первым увидит предолимпийские прокаты сильнейших фигуристов России

В арене «Трактор» с новыми программами выступят участники зимней Олимпиады-2022

На следующей неделе, 11 и 12 сентября, в южноуральской столице состоится одно из главных спортивных событий осени — в арене «Трактор» пройдут контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию. Накануне стал известен состав участников предстоящего мероприятия, в котором представлены все звезды российского и мирового фигурного катания.

На Южном Урале проходило немало статусных международных турниров, каждый из которых преследовал одну важную и основополагающую цель — создание положительного имиджа Челябинской области как мощного спортивного региона, способного организовать и провести на высоком уровне соревнования любого уровня. Среди всех этих мероприятий были состязания и по фигурному катанию — первенство и чемпионат страны в 2017 году, международный юниорский Гран-при в 2019-м. Наконец, в декабре 2020 года с широким размахом и помпезностью прошел еще один чемпионат России.

Но все это были спортивные состязания в чистом виде — соперничество за победу, борьба за место в составе сборной страны, вручение кубков и медалей лучшим спортсменам. Сейчас нас ждет мероприятие совершенно иного формата, в котором не будет победителей и проигравших. Участникам даже не будут выставляться оценки за выступления. Но от этого спортивный дух мероприятия не потеряет своей значимости и масштабности.

В Челябинске на контрольных прокатах сборной России представят свои новые программы лучшие фигуристы страны, звезды мирового уровня. При этом эти программы спортсмены будут обкатывать на всех крупных международных стартах, готовя их к зимней Олимпиаде-2022 в Пекине. Представляете, Челябинск станет первым городом, который своими глазами увидеть номера фигуристов, с которыми они будут выступать на крупнейших ледовых дворцах мира!

Официальный состав участников контрольных прокатов в Челябинске Федерация фигурного катания России еще не объявляла. Однако на этой неделе пресс-служба Первого канала, которая будет транслировать в прямом эфире мероприятие, обнародовала анонс предстоящего события. И опубликовала имена тех наших спортсменов, которые выйдут на челябинский лед. Это был эффект разорвавшейся бомбы! Поклонники фигурного катания были в восторге от того, что на одном льду выступят так много звезд. Одного беглого взгляда на список даже неискушенному болельщику достаточно, чтобы понять — это будет мегасобытие.

Особенно сильным и представительным выглядит состав женской сборной России в одиночном катании. Среди них победители и призеры чемпионатов мира и Европы, призеры Олимпийских игр! Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева, Александра Трусова, Алена Косторная, Софья Самодурова, Камила Валиева, Дарья Усачева, Майя Хромых, Елизавета Нугуманова, Ксения Синицына. Любая из них хоть сейчас способна бороться за медали высшей пробы на статусном международном турнире!

Не менее внушительно будет представлены в Челябинске и мужчины-одиночники. Михаил Коляда, Дмитрий Алиев, Александр Самарин, Артур Даниелян, Марк Кондратюк, Петр Гуменник... А ведь есть еще лидеры в парном катании и танцах на льду, где тоже есть на что и на кого посмотреть!

Новости, которые всплывают из разных источников в СМИ, только подогревают интерес к предстоящему мероприятию. Так, на закрытых прокатах в Санкт-Петербурге Елизавета Туктамышева продемонстрировала новые платья для короткой и произвольной программ. Россиийская спортсменка любит эпатировать публику и само появление ее на льду всегда производит фурор.

«Короткая программа будет очень чувственной. Мне она безумно нравится. Это стиль, который мне идет. Будет Obvilion в исполнении японской певицы Misia. Произвольная программа — тоже моя любовь. Я заранее знала, какую программу хочу — не музыку, а стиль, потому что мне безумно нравится Восток», — открыла занавес Елизавета Туктамышева федеральным СМИ, поделившись в общих чертах о программе, которую она готовит вместе со своими хореографами.

Знаменитый Илья Авербух короткую программу ставит Михаилу Коляде. Тому самому, который блистательно выиграл челябинский чемпионат России благодаря удивительной по красоте произвольной программе «Белый ворон». Теперь спортсмен будет выступать в арене «Трактор» под музыку из балета «Щелкунчик».

«Мне просто нравится эта музыка. Не могу сказать, что являюсь поклонником классических произведений, но от этого произведения у меня мурашки по коже. Музыкальный отрывок мощно развивается к концу, это прекрасно», — цитирует Михаила Коляду издание Golden Skate.

В парном катании Анастасия Мишина и Александр Галлямов покажут новую интерпретацию своей короткой программы под музыку итальянского композитора Цезаря Пуни из балета «Эсмеральда», а в произвольной выступление поставлено на композицию Георгия Свиридова «Металь» и «Время, вперед!».

«Мы будем рады показать поклонникам обновленную версию короткой программы и не можем дождаться, когда зрители увидят это»,— рассказал Галлямов порталу goldenskate. com.

Это только лишь маленькая часть из того, что мы сможем увидеть на челябинском льду. Каждый фигурист сборной России готовит свое уникальное и неповторимое выступление, с которым он планирует выступить на чемпионате мира или Олимпийских играх. И стоит ли после этого удивляться, что первая партия билетов (450 штук), поступившая в продажу 11 августа, была раскуплена практически мгновенно?! При этом их стоимость не такая уж маленькая по челябинским меркам — от 1200 до 1500 за дневную и вечернюю программы соответственно. К счастью, улучшение эпидемиологической обстановки в регионе позволили организаторам запустить в продажу вторую партию билетов и теперь на каждом виде программы смогут присутствовать в два раза больше зрителей. А ведь мог бы быть аншлаг!

В Челябинске по всему городу расклеены афиши и вывешены баннеры о предстоящем мероприятии. В них напоминают всем, что билеты можно приобрести только в городских зрелищных кассах. Если учесть, что квитки уже практически все раскупили, то вряд ли эти рекламные афиши выполняют свое главное предназначение. Они скорее служат напоминанием всем, что в скором времени Челябинск вновь станет на некоторое время центром притяжения для любителей популярного в России вида спорта. И уж если большинству поклонников фигурного катания не удастся попасть на трибуны арены «Трактор», то есть возможность увидеть звезд первой величины с экранов ТВ. Первый канал будет вести прямую трансляцию мероприятия, что еще раз подчеркивает уникальность и значимость предстоящего спортивного события.