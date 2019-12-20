Всероссийские соревнования по дзюдо памяти Григория Веричева состоятся в Челябинске

Они пройдут в 13-ый раз.

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В ближайшие выходные — 21 и 22 декабря — в Центре олимпийской подготовки по дзюдо Челябинской области состоятся Всероссийские соревнования по дзюдо памяти заслуженного мастера спорта СССР, заслуженного тренера России, бронзового призера Олимпийских игр, чемпиона мира, четырехкратного чемпиона Европы, девятикратного чемпиона СССР Григория Веричева.

На турнире ожидают более двухсот молодых дзюдоистов из разных уголков России. Среди них есть победители и призеры международных и российских стартов.

Отметим, что состязания являются отборочными на первенство России 2020 года среди юниоров и юниорок до 23 лет, с правом присвоения их победителям звания «Мастер спорта России». За награды спортсмены поспорят в весовых категориях до 81, 90, 100 и свыше 100 килограммов, а юниорки — до 70, 78 и свыше 78 килограммов.

Добавим, что Союз ветеранов самбо и дзюдо имени Хариса Юсупова в девятый раз учредил специальный приз турнира — кубок Григория Веричева. Он будет вручен победителю состязаний в тяжелом весе, в котором блистал Григорий Владимирович. Еще один приз учрежден челябинской региональной организацией общества «Динамо» в номинации «За лучшую технику».

К слову, в прошлом году на счету дзюдоистов Челябинской области, в острой конкуренции с очень сильными соперниками, оказалось 14 медалей, в том числе 4 золотых, одна серебряная и девять бронзовых.