Воспитанники тренера из Златоуста Юрия Бородавко завоевали десять медалей на Олимпиаде в Пекине

Южноуральский специалист подготовил четырех призеров Игр-2022

Сегодня, 19 февраля, на Олимпийских играх в Пекине очередное золото в лыжных гонках завоевал Александр Большунов, а серебряным призером на дистанции 30 км — Иван Якимушкин. Российская команда в лыжных гонках завоевала уже 11-ю медаль на ОИ-2022 в Пекине. Эти успехи во многом связаны с тренером сборной России, уроженцем Златоуста Юрием Бородавко — 4 его воспитанника принесли нашей команде 10 медалей.

Южноуральский специалист уже давно не живет на родине, в 1994 году уехал в Москву — вошел в тренерский штаб национальной команды. И за это время подготовил целую плеяду сильных, талантливых и титулованных лыжников, которые завоевывали медали чемпионатов мира и Олимпийских игр. Среди них Евгений Дементьев, Александр Легков, Иван Алыпов, Николай Панкратов, Илья Черноусов и другие. Под его руководством тренировалась и знаменитая спортсменка из Златоуста Светлана Ишмуратова, которая затем сменит вид спорта и дважды выиграет золото Олимпийских игр в Биатлоне.

Юрий Бородавко сам в прошлом хороший спортсмен, долгое время занимался лыжными гонками, однако добиться больших успехов на международном уровне не смог из-за сумасшедшей конкуренции в составе сборной СССР в середине 80-х годов.

«На лыжи Юра Бородавко встал в 11 лет, его первыми тренерами были Надежда Андреевских (Гимранова) и Николай Мерзляков. Уж в 1982-м студент Челябинского института физкультуры взял бронзу чемпионата СССР, ещё через год стал серебряным призёром, а в 1984-м — чемпионом Советского Союза в эстафете. В его активе также бронза этапа Кубка мира в Саппоро, золото зимней Универсиады», — вспоминает страницы спортивной биографии тренера сайт Zlatoust.info.

На нынешней Олимпиаде-2022 в Пекине выступают несколько воспитанников Юрия Бородавко, которых он начал тренировать еще в юниорском возрасте — Александр Большунов, Алексей Червоткин, Денис Спицов и Наталья Непряева. Все они составляют основу олимпийской команды и показали свой наивысший уровень.

Так, Александр Большунов стал одним из героев Игр, завоевав три золотые медали. В общей сложности подопечные Юрия Бородавко в Пекине завоевали 9 медалей: Александр Большунов (5: золото — эстафета, скиатлон, 30 км; серебро — 15 км, бронза — командный спринт), Алексей Червоткин (1: золото — эстафета), Александр Терентьев (2: бронза — спринт, командный спринт), Наталья Непряева (2: серебро — скиатлон, бронза — командный спринт).

Отметим, что программа соревнований по лыжным гонкам на ОИ-2022 еще не завершена. Завтра, 20 февраля состоятся состязания среди женщин на дистанции 30 км, где выступит Наталья Непряева.

Юрий Бородавко — мастер спорта международного класса, Заслуженный тренер России. Награжден Орденом «Дружбы» за успешную подготовку спортсменов, добившихся высоких спортивных достижений на зимних Олимпийских играх-2018 в Пхенчхане.