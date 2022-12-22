Уроженец Златоуста Юрий Бородавко признан лучшим тренером ОИ‑2022 в Пекине

В Москве прошел Форум победителей и призеров зимних и летних Олимпиад

В Москве завершился Форум чемпионов и призеров зимних и летних Олимпийских игр 2020 и 2022 годов в Токио и Пекине. В номинации «Лучший тренер ОИ-2022» победу одержал наставник российской лыжной сборной уроженец Златоуста Юрий Бородавко. Его подопечные на Играх в Пекине завоевали 11 медалей, сообщает Олимпийский комитет России.

За звание лучшего тренера зимней Олимпиады-2022 также боролись тренер российских фигуристок Этери Тутберидзе и наставник прыгунов с трамплина Евгений Плехов. В Пекине сборная России по лыжным гонкам завоевала 11 наград — четыре золота, четыре серебра и три бронзы. Из них два личных золота на счету подопечного Бородавко — Александра Большунова.

Юрий Викторович Бородавко родился и вырос в Златоусте. Затем уехал в Москву, где и добился признания со своими подопечными. Среди его лучших воспитанников — трехкратный олимпийский чемпион, один из героев ОИ-2022 Александр Большунов.