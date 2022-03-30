Воспитанник магнитогорского «Металлурга» Евгений Малкин побил российский рекорд в НХЛ

Южноуральский хоккеист установил достижение по количеству результативных передач

В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин стал рекордсменом по количеству голевых передач среди россиян. Накануне воспитанник магнитогорского «Металлурга» обошел по этому показателю знаменитого Сергея Федорова. Теперь в активе Евгения Малкина 697 результативных пасов в 970 матчах в НХЛ, сообщает сайт championat.com.

Теперь на счету Евгения Малкина 697 результативных передач. На одну меньше у Сергея Федорова. При этом у завершившего карьеру воспитанника ЦСКА 1248 матчей в НХЛ, а у южноуральца — пока 970. В общей сложности Евгений Малкин набрал 1137 очков, из них 440 заброшенных шайб.

Ближайшим преследователем Малкина по голевым передачам из действующих российских хоккеистов является Александр Овечкин, который занимает третье место по результативным пасам в НХЛ среди россиян (626).

Напомним, 35-летний Евгений Малкин является воспитанником «Металлурга». За магнитогорский клуб форвард дебютировал в 17-летнем возрасте в сезоне-2003/2004. В его коллекции семь медалей с чемпионатов мира, участие в Олимпийских играх. Дважды приводил «Магнитку» к серебряным и бронзовым медалям чемпионата России. В 2006 году отправился в Северную Америку, где стал одним из самых результативных хоккеистов НХЛ.