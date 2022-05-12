Воспитанник магнитогорского «Металлурга» Евгений Малкин побил рекорд в НХЛ

Южноуральский хоккеист установил достижение по количеству очков в плей‑офф среди россиян

В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин стал рекордсменом по набранным очкам в Кубке Стэнли среди россиян. Накануне воспитанник магнитогорского «Металлурга» обошел по этому показателю знаменитого Сергея Федорова (176) и теперь в активе Евгения Малкина 177 очков.



Малкин выступает за «Питтсбург» с сезона-2006/2007. В плей-офф НХЛ Евгений провел 177 матчей, в которых забросил 66 шайб и отдал 111 результативных передач. В серии с «Рейнджерс» в этом сезоне российский нападающий набрал 3 (2+1) очка в четырех матчах.



Ближайшим преследователем Малкина по очкам из действующих российских хоккеистов является капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, у которого 139 баллов (72+67) в 144 матчах. На четвертой строчке располагается Никита Кучеров — 132 балла (45+87) в 117 играх.



Напомним, 35-летний Евгений Малкин является воспитанником «Металлурга». За магнитогорский клуб форвард дебютировал в 17-летнем возрасте в сезоне-2003/2004. В его коллекции семь медалей с чемпионатов мира, участие в Олимпийских играх. Дважды приводил «Магнитку» к серебряным и бронзовым медалям чемпионата России. В 2006 году отправился в Северную Америку, где стал одним из самых результативных хоккеистов НХЛ.

