Волейбольный клуб «Динамо-Метар» усилился чемпионкой Всемирной универсиады

Челябинскую команду пополнила Ангелина Сперскайте

Женский челябинский волейбольный клуб «Динамо-Метар» заключил контракт на один сезон с титулованной спортсменкой Ангелиной Сперскайте. Воспитанница саратовской школы волейбола в составе сборной России становилась чемпионкой Всемирной универсиады, в минувшем сезоне завоевала Кубок России с казанским «Ак Барсом», сообщает пресс-служба ВК «Динамо-Метар».

Ангелина Сперскайте — опытная и титулованная волейболистка. 25-летняя спортсменка выступает на позиции доигровщика. Начинала спортивную карьеру в подмосковном «Заречье-Одинцово», затем в течение четырех сезонов защищала цвета краснодарского «Динамо». В минувшем сезоне играла за казанский «Ак Барс», с которым завоевала Кубок России.

Спортсменка привлекалась и в состав сборной России. В 2019 году Ангелина Сперскайте завоевала золото Всемирной универсиады. Она стала вторым новичком челябинского ВК «Динамо-Метар». Ранее контракт с клубом заключила Ольга Ефимова. Продлили соглашения с командой Анна Багрянцева, Ирина Сорокина, Ольга Яргычова, Кристина Лавнова, Анастасия Васильева, Алина Вафина и Анастасия Иванкина.