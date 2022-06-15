Две челябинские волейболистки подписали контракты с клубом «Динамо-Метар»

Варвара Осыченко и Анастасия Архипова будут выступать за южноуральский коллектив

Воспитанницы челябинской школы волейбола Анастасия Архипова и Варвара Осыченко подписали контракты с ВК «Динамо-Метар». Соглашения рассчитаны на три и два года соответственно. Обе спортсменки играли важную роль в молодежной команде челябинского клуба, сообщает пресс-служба ВК «Динамо-Метар».

Обе спортсменки родились и выросли в Челябинске, начав играть в одной из сильнейших волейбольных школ страны «Юность-Метар». В минувшем сезоне помогли резервисткам основной команды выиграть серебряные медали Кубка молодежной лиги и «Локоволей».

«У Насти хорошая работоспособность. В следующем сезоне будет основным либеро нашей молодежной команды. Для нее возможность вырасти как игроку и показать себя с лучшей стороны. У Варвары хорошие данные, чтобы со временем стать основным игроком клуба „Динамо-Метар“», — цитирует пресс-служба слова гендиректора клуба Виталия Носова.

Отметим, что Анастасия Архипова выступает на позиции либеро. Главную цель видит перед собой — закрепиться в составе главной команды. Варвара Осыченко является доигровщиком, несла на себе основную нагрузку в молодежном составе «Динамо-Метара». По ходу минувшего сезона несколько раз подключалась к тренировочному процессу клуба суперлиги.

Сейчас руководство клуба занимается формированием команды на сезон-2022/2023. По различным причинам покинули Челябинск или завершили карьеру несколько ведущих игроков. Среди них — Алеся Пироговская, Ольга Форналева, Вита Акимова и Татьяна Щукина. Заключены новые контракты с Анной Багрянцевой, Ириной Сорокиной, Ольгой Яргычовой, Кристиной Лавновой, Анастасией Васильевой, Алиной Вафиной и Анастасией Иванкиной. Пополнила коллектив Ольга Ефимова.