Волейболистки «Динамо‑Метар» уступили московскому «Динамо» в женской Суперлиге

Челябинский клуб в день своего 50‑летия едва не остановил лидера чемпионата

Сегодня, 11 декабря, в день своего 50-летия, «Динамо-Метар» принимал лидера Российской суперлиги — московское «Динамо». Челябинский клуб оказал достойное сопротивление сопернику, выиграв первую партию. Однако затем столичная команда переломила ход игры и выиграла в четырех сетах, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Перед матчем состоялось чествование ветеранов женского волейбольного клуба «Динамо-Метар». Глава Челябинска Наталья Котова поздравила всех спортсменок, выступавших за челябинский клуб, с 50-летним юбилеем.

Сам матч получился ярким и бескомпромиссным. Уже в стартовом сете хозяйки площадки показали, что способны на равных биться с лидером Российской суперлиги. Ценой невероятных усилий челябинки повели в счете, выиграв партию со счетом 32:30. Ключевым стал выход на замену Елены Ткачевой. Ей удалось усилить игру, забить два важных мяча и принести своей команде победу.

Во втором сете «Динамо-Метар» также долгое время вел в счете. Лишь к его середине гостям удалось выровнять положение — 11:11. Однако затем челябинкам удалось здорово сыграть на блоке и улучшить игру на приеме, вырвавшись вперед на «+3» мяча. Увы, удержать преимущество им не удалось: москвички здорово прибавили в атаке, ускорив игру. Ирина Фетисова ставит точку в партии: 22:25 и 1-1 по партиям.

Имели все шансы хозяева площадки выходить вперед в третьем сете. Челябинки контролировали ход игры, разнообразно действовали в атаке, работал блок и прием. Однако в самой концовке москвичкам удалось совершить удивительный камбэк и вырвать победу — 23:25. В четвертом сете борьбы уже не получилось — гости уверенно довели дело до победы.

Челябинки уступили московскому «Динамо». Шанс взять реванш представится им совсем скоро — в «Финале четырех» Кубка России, который пройдет в Туле 17—18 декабря.