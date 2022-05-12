Волейболистка Татьяна Щукина покидает челябинский клуб «Динамо-Метар»

Центральная блокирующая завершила свои выступления в южноуральской команде

Руководство волейбольного клуба «Динамо-Метар» объявило о завершении карьеры в челябинской команде центральной блокирующей Татьяны Щукиной. Спортсменка поблагодарила болельщиков за поддержку и доверие, записав видеообращение, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Татьяна Щукина дважды по ходу своей карьеры защищала цвета челябинского волейбольного клуба — с 2016 по 2018 год, а также в завершившемся сезоне-2021/2022.

«Дорогие болельщики! Хочу поблагодарить вас за яркий и насыщенный сезон. За ваши доверие и поддержку. Приятно видеть, что с каждым годом интерес к челябинской команде только растет. А я говорю вам до свидания и до новых встреч», — записала видеообращение к болельщикам Татьяна Щукина.

Руководство ВК «Динамо-Метар», в свою очередь, поблагодарило спортсменку за успешно проведенный сезон и пожелало успехов в дальнейшей карьере. Напомним, что в сезоне-2021/2022 челябинский клуб завершил чемпионат в Российской суперлиге на 9-м месте. При этом команда неудачно в нем стартовала, но разыгралась на финише турнира, выдав впечатляющую серию из 6 побед подряд.