Владивосток планирует включиться в борьбу за право провести Олимпийские игры — 2036

Ранее о подобных намерениях заявили в Санкт-Петербурге и Казани

Власти Владивостока всерьез рассматривают возможность провести у себя летние Олимпийские игры 2036 года. Соответствующее заявление в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) сообщил мэр города Константин Шестаков. Ранее о своих намерениях подать заявку на проведение Игр-2036 объявили в Санкт-Петербурге и Казани.

«Мы точно заявимся на проведение Всемирной универсиады. Понятно, что шансы не так высоки, но мы хотим заявиться и на Олимпиаду 2036 года. Это позволит нам создать дополнительную инфраструктуру, с которой жить на территории Владивостока будет ярче», — заявил Константин Шестаков.

Впервые о возможности провести в России летние Олимпийские игры сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 13 августа этого года. Он отметил, что соответствующее решение о заявке в Международный олимпийский комитет принимает не МИД, а правительство РФ. При этом назвал города, которые могут претендовать стать столицей летней Олимпиады, — Санкт-Петербург и Казань.

Напомним, Международный олимпийский комитет уже определил города, в которых пройдут следующие три летние Олимпиады. В 2024 году Игры примет Париж, в 2028-м — Лос-Анджелес, в 2032-м — Брисбен. Наша страна дважды принимала у себя Олимпийские игры. В 1980 году в Москве состоялась летняя Олимпиада, в 2014-м в Сочи — зимняя.