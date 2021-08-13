Россия рассматривает возможность провести летние Олимпийские игры

Соответствующее заявление федеральным СМИ сделал глава МИД РФ Сергей Лавров

Сегодня, 13 августа, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил о планах провести в стране летние Олимпийские игры — 2036. По его словам, сейчас готовятся заявки от нескольких городов, но наибольшие шансы у Санкт-Петербурга и Казани, сообщает «РИА Новости».

Как отметил Лавров, решение о проведении Игр принимает не МИД РФ, соответствующие процедуры есть в правительстве России. Ранее, 23 июля, похожее заявление сделал министр спорта РФ Олег Матыцин.

«Думаю, что Россия сможет претендовать на Игры-2036. Это будет сложное и ответственное решение, однако у нас есть все необходимые ресурсы для проведения такого масштабного мероприятия. Надеюсь, что до этого у России будет возможность принять другие крупные турниры: чемпионаты мира, Европы, этапы Кубков мира. Потенциал у нашей страны есть, желание спортивного сообщества тоже есть. Россия всегда была и остается максимально надежным партнером олимпийского движения», — сообщил глава Минспорта РФ федеральному агентству «Р-Спорт».

Напомним, что Международный олимпийский комитет уже определил города, в которых пройдут следующие три летние Олимпиады. В 2024 году Игры примет Париж, в 2028-м — Лос-Анджелес, в 2032-м — Брисбен.

Наша страна дважды принимала у себя Олимпийские игры. В 1980 году в Москве состоялась летняя Олимпиада, в 2014-м в Сочи — зимняя.