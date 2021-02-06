«Важно популяризировать этот вид спорта»: Алексей Текслер выступил на открытии этапа Кубка мира по сноуборду

Глава Магнитогорска Сергей Бердников также поздравил южноуральцев с этим мероприятием

В эти выходные на Банном проходит этап Кубка мира по сноуборду. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поприветствовал спортсменов и гостей мероприятия.

«Дорогие друзья, добрый день! Я приветствую всех на Южном Урале. Сегодня в горнолыжном центре „Металлург-Магнитогорск“ мы проводим очередной этап Кубка мира по сноуборду. Сегодня невероятно высокий уровень представительства спортсменов на наших соревнованиях. Здесь присутствуют 100 спортсменов из 17 стран. Это призеры и победители чемпионатов мира и Олимпийских игр, различных международных соревнований. Конечно, им придется доказать свое мастерство, проявить свой характер, добиться побед. Мы желаем всем участникам сегодняшних соревнований победы»,— сказал Алексей Текслер.

Губернатор отметил, что в будущем соревнования также будут проводить в горнолыжном центре «Металлург-Магнитогорск», поскольку очень важно популяризировать этот современный вид спорта.

Также Алексей Текслер поблагодарил всех, кто помог провести этап Кубка мира по сноуборду: Международную федерацию сноуборда и фристайла, Российскую федерацию сноуборда, правительство Башкортостана, «Магнитогорский металлургический комбинат» и горнолыжный центр «Металлург-Магнитогорск», а также волонтеров и болельщиков.

«Всем ярких эмоций и хорошего настроения, берегите себя!»— заключил губернатор Челябинской области.

Глава Магнитогорска Сергей Бердников также отметил, что было потрачено много сил для того, чтобы провести это мероприятие, и добавил, что переговоры о его организации начались еще в прошлом году.

«Уверен, что сегодняшние соревнования действительно выявят сильнейшего спортсмена. Мы видим, что спорту болезнь неподвластна и спорт вне политики. Поэтому наша с вами задача сегодня — поддержать наших любимых спортсменов, болеть за них, но самое главное — мы должны получить огромное море удовольствия и хорошего настроения. Всех вас с великим спортивным праздником!»— сказал мэр.

Напомним, на «Банном» уже завершился квалификационный этап Кубка мира по сноуборду. Результаты можно посмотреть здесь.