Ватерпольный клуб «Динамо-Уралочка» выиграл все матчи группового этапа Евролиги

Команда из Златоуста в заключительной игре победила соперниц из Израиля и вышла в плей-офф

В Греции завершился предварительный этап Евролиги по водному поло среди женских команд. Ватерполистки златоустовского клуба «Динамо-Уралочка», одержав победу во всех четырех матчах, заняли первое место в группе и вышли в плей-офф турнира, сообщает пресс-служба ЖВК «Динамо-Уралочка».

Заключительный матч группового этапа уже не имел для южноуральского клуба турнирного значения. Выиграв три поединка накануне, «Динамо-Уралочка» обеспечила себе место в плей-офф турнира. Тем не менее девушки вышли на поединок с твердым желанием одержать очередную победу.

Впрочем, в этой самой победе мало кто сомневался — уж слишком велика разница в классе между россиянками и клубом «Аза Тель-Авив» из Израиля. В режиме игровой тренировки наши ватерполистки разгромили соперниц. При этом много игрового времени получили и молодые спортсменки клуба, многие из которых открыли свой голевой счет в еврокубках. Пополнила копилку голов и лучший бомбардир турнира Мария Берснева, забив пять голов. Любопытно, что забросила мяч в ворота соперниц и голкипер «Динамо-Уралочки» Евгения Головина.

Интрига в матче была только одна: сколько забьет златоустовский клуб? Итоговый счет — 29:8. Итог предварительного раунда Евролиги для «Динамо-Уралочки» — четыре победы из четырех, в том числе две над сильными испанской и греческой командами, уверенное первое место с общей разницей забитых и пропущенных мячей «+37» и выход в следующий раунд Евролиги.