Ватерпольный клуб «Динамо-Уралочка» вышел в четвертьфинал Евролиги

Команда из Златоуста одержала на групповом этапе три победы подряд

Ватерполистки златоустовского клуба «Динамо-Уралочка» вчера, 20 ноября, провели два матча в женской Евролиге. Южноуральская команда обыграла испанскую «Террассу» и итальянскую «Верону» и обеспечила себе выход в следующий раунд соревнований, сообщает пресс-служба ЖВК «Динамо-Уралочка».

В первом из вчерашних матчей «Динамо-Уралочка» играла с испанском клубом «Террасса». Легко поведя в счете к 5-й минуте 4:0, наши ватерполистки немного сбавили обороты, видимо, экономя силы для второй сегодняшней игры с итальянской «Вероной». Чем постарались воспользоваться испанки. Они навязали «Уралочке» плотную борьбу, и даже смогли приблизиться в счете на один мяч.

В третьем периоде был минимальный отрыв — 6:5. Но это было все, что позволили соперницам наши девчонки. Вовремя добавили лидеры, отлично сыграла молодежь, и опять «Динамо-Уралочка» повела «+4» мяча, а дальше уверенно довела игру до победы. 12:9 — второй подряд выигрышный матч. Наш лучший бомбардир опять Мария Берснева — 4 гола. По два — у Анисы Шарафутдиновой, Анастасии Панфиловой и Елизаветы Заплатиной.

Вечером наша команда сражалась с лидером группы, итальянской «Вероной». И провела отличный матч, обыграв соперниц по всем статьям. Итоговый счет — 18:9. Сегодня, 21 ноября, «Динамо-Уралочка» проведет заключительный матч группового этапа против аутсайдера «Аза Тель-Авив» из Израиля. Однако вне зависимости от исхода противостояния обеспечила себе выход в следующий раунд соревнований.

Напомним, что в предыдущем розыгрыше Евролиги «Динамо-Уралочка» вышла в решающую стадию соревнований, в «Финал четырех», однако завоевать медали не смогла. Сначала южноуральские ватерполистки уступили в полуфинале, а затем и в матче за 3-е место.