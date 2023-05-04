Ватерпольный клуб «Динамо-Уралочка» поборется за победу в «Финале четырех» чемпионата России

Решающие матчи Суперлиги пройдут 12 и 13 мая в Нижнем Новгороде

Стало известно место проведения «Финала четырех» чемпионата России по водному поло среди женщин. За чемпионство Суперлиги будут бороться «Динамо-Уралочка» из Златоуста, а также «Кинеф-Сургутнефтегаз» (Кириши), «Буревестник» (Нижний Новгород) и «Скиф-Восток» (Московская область), сообщает пресс-служба ВК «Динамо-Уралочка».По итогам регулярного чемпионата России «Динамо-Уралочка» уверенно заняла первое место с 50 очками, обойдя ближайшего преследователя «Кинеф-Сургутнефтегаз» на девять баллов. Решающие матчи за золото Суперлиги пройдут в Нижнем Новгороде 12 и 13 мая. В полуфинале южноуральские ватерполистки встретятся с московским «Скифом-Восток».Добавим, что ранее юниорская команда «Динамо-Уралочки» стала победителем Высшей лиги чемпионата России. Молодая команда «Уралочки» одержала три победы в заключительном туре чемпионата страны.