Стало известно место проведения «Финала четырех» чемпионата России по водному поло среди женщин. За чемпионство Суперлиги будут бороться «Динамо-Уралочка» из Златоуста, а также «Кинеф-Сургутнефтегаз» (Кириши), «Буревестник» (Нижний Новгород) и «Скиф-Восток» (Московская область), сообщает пресс-служба ВК «Динамо-Уралочка».
По итогам регулярного чемпионата России «Динамо-Уралочка» уверенно заняла первое место с 50 очками, обойдя ближайшего преследователя «Кинеф-Сургутнефтегаз» на девять баллов. Решающие матчи за золото Суперлиги пройдут в Нижнем Новгороде 12 и 13 мая. В полуфинале южноуральские ватерполистки встретятся с московским «Скифом-Восток».
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