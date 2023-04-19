В Нижнем Новгороде и Санкт-Петербурге проходят завершающие туры регулярных чемпионатов по водному поло. В Суперлиге лидирует клуб «Динамо-Уралочка», которая с победы стартовала в завершающем туре и обеспечила себе выход в «Финале четырех». А Высшей лиги первое место завоевала юниорская команда из Златоуста, сообщает региональный Минспорт.
Главная команда «Динамо-Уралочки» в первом матче тура Суперлиги встречалась с «Югрой» из Ханты-Мансийска и добились уверенной победы. Южноуральские ватерполистки победили со счетом 16:10. Лучший снайпер чемпионата, златоустовская ватерполистка Белла Маркоч, забила 8 голов, также по два мяча забили Елизавета Заплатина и Дарья Бунакова.
Молодая команда «Уралочки» одержала три победы в заключительном туре в Высшей Лиге. Спортсменки из Златоуста обыграли «Кинеф-2» — 11:8, «Айша-Биби» из Казахстана со счетом 13:8 и прямых конкурентов «Штурм-2002 » — 12:9. За один матч до завершение чемпионата Высшей лиги южноуральская команда обеспечила себе первое место.
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