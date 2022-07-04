Ватерполистки клуба «Динамо-Уралочка» из Златоуста составили основу сборных команд России

На учебно-тренировочные сборы вызваны 19 южноуральских спортсменок

Спортсменки из златоустовской команды «Динамо-Уралочка» проходят учебно-тренировочные сборы в сборных России. Семь южноуральских ватерполисток вошли в состав национальной команды, по шесть девушек представлены в молодежной и юниорской командах, сообщает пресс-служба ВК «Динамо-Уралочка».

Златоустовские спортсменки находятся на тренировочных сборах в Туапсе и Кисловодске. В состав национальной, молодежной и юниорской команд вошли 19 южноуральских ватерполисток. С 15 июля тренировочные сборы, проходящие в двух городах, перейдут в игровую стадию.

«Таким представительством наших игроков в сборных не удивлен. Работают и наша школа, и две команды мастеров. Девчонки в отличной форме, следим за тренировочным процессом. Всё, что они наработают на сборах, — закрепим в играх турниров в Златоусте», — говорит главный тренер ВК «Динамо-Уралочка» Михаил Накоряков.

С 15 по 18 июля в Златоусте традиционно состоится турнир, посвященный юбилею ООО «ЗМЗ». В нем примут участие ряд российских команд, молодежная и юниорская сборные команды страны и ВК «Динамо-Уралочка».

Автор: Алексей Борякин