Ватерполистки из Златоуста одержали победу над Венгрией в групповом этапе суперфинала Мировой лиги

Капитана клуба «Динамо-Уралочка» признали лучшим игроком

Женская ватерпольная сборная России одержала победу над Венгрией в групповом этапе суперфинала Мировой лиги. В состав национальной команды вошли три спортсменки златоустовской «Динамо-Уралочки»: Евгения Головина, Мария Берснева, Эльвина Каримова. Последняя признана лучшим игроком матча, сообщает пресс-служба клуба.

«Поздравляем сборную России с первой победой в групповом этапе суперфинала Мировой лиги — 2021. Наш капитан Эльвина Каримова признана лучшим игроком матча», — сообщили на странице «Динамо-Уралочка» Златоуст в «Инстаграме».

В первом матче этапа россиянки проиграли Канаде со счетом 10:12, во втором — одержали победу над командой из Венгрии. Мария Берснева забила два мяча, Эльвина Каримова — три. Впереди у сборной России еще один матч группового турнира, он состоится 16 июня, соперником станет команда Японии.

Напомним, женская ватерпольная сборная России отправилась в Афины на суперфинал Мировой лиги. Турнир с участием восьми сильнейших команд водного поло пройдет с 14 по 19 июня на арене Olympic Aquatic Center.