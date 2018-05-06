/ На турнир по смешанным единоборствам в Челябинск приедет Николай Валуев

Специальный гость проведет мастер-класс.

Самый высокий чемпион мира по боксу посетит столицу Южного Урала в первый день лета. Он станет специальным гостем международного турнира по смешанным единоборствам M-1 Challenge 93. Мероприятие состоится в Ледовой арене «Трактор».

Легендарный российский тяжеловес приедет в Челябинск на турнир под эгидой M-1. Он посетит большой бойцовский вечер, а днем ранее проведет мастер-класс в бойцовском клубе Ferrum. — сообщили организаторы.

Также на турнире выступит один из самых известных и звездных российских бойцов Александр «Шторм» Шлеменко. Его соперником станет Бруно Силва. В Челябинск прилетят бойцы из Бразилии, США, Франции, Украины, Лихтенштейна, Финляндии, Узбекистана и Канады чтобы бросить вызов российским бойцам.