/ Залы для спортивных танцев и восточных единоборств появились в «Надежде»

На площадках будут тренироваться спортсмены из 5 школ.

Новый танцевальный зал появился во дворце спорта «Надежда». Его открытие приурочили к предстоящему чемпионату мира по танцевальному спорту. В зале будут тренироваться дети разных возрастов — всего около 500 учеников. Рядом с ним возвели зал для единоборств. Помещения расположились на втором этаже, построенном специально под них.



Торжественно открывал залы «Надежды» глава Челябинска Евгений Тефтелев.

Мы не стоим на месте, мы активно используем любые варианты для улучшения и расширения спортивных помещений для наших детей, работаем и с бизнесом в том числе. Как раз спортивный комплекс «Надежда» — один из таких примеров. Муниципалитет арендует у предпринимателей помещение-пристрой на взаимовыгодных условиях, который они возвели с нуля. Считаю, получились отличные залы, в которых смогут заниматься спортом дети разных возрастов. — сказал мэр Челябинска.

Заниматься танцами будут танцоры из МБУ ДО ДЮСШ «Вероника», академия танца «Elizaveta», школа художественной гимнастики «Принцесса спорта», МБУ «Спортивная школа олимпийского резерва „Коре“ по тхэквондо ВТФ», секция каратэ-киокусинкай.

Дворец спорта «Надежда» почти единственный в Тракторозаводском районе. Отрадно, что спорт становится популярным, все больше детей и взрослых уделяют время здоровому образу жизни. На мой взгляд, в двух новых залах не просто так располагаются одни из самых популярных видов спорта — тхэкводно — Олимпийский и спортивные бальные танцы. Особенно, накануне Чемпионата мира по бальным танцам, этот вид спорта наиболее востребован. — прокомментировал начальник Управления по физической культуре, спорту и туризму Евгений Иванов.

Напомним, с 6 по 8 апреля Челябинск принимает Чемпионат мира по танцевальному спорту в дисциплине «секвей» (латиноамериканская программа), Кубок мира по танцевальному спорту по европейской программе и Кубок губернатора Челябинской области. Все соревнования пройдут в ледовой арене «Трактор».