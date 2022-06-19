Валерий Ничушкин стал первой звездой матча в финале Кубка Стэнли

Челябинский хоккеист клуба «Колорадо» забросил две шайбы в ворота «Тампы»

Сегодня ночью, 19 июня, состоялся второй матч финальной серии Кубка Стэнли, в котором «Колорадо Эвеланш» разгромило на своем льду «Тампа-Бэй Лайтнинг» со счетом 7:0. Главной звездой поединка был назван воспитанник «Трактора» Валерий Ничушкин. Форвард забросил две шайбы и помог своему клубу повести в серии 2-0, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Форвард «Колорадо» забросил первую шайбу в матче уже на 174-й секунде. Второй гол Валерий Ничушкин забил на старте второго периода, сделав счет 4:0. Сам поединок получился «в одну калитку». «Лавины» переиграли своих соперников, не дав им и шанса на успех.

Напомним, двумя днями ранее «Колорадо» также был сильней — на своем льду «Лавины» выиграли у «Молний» в овертайме 4:3. В том поединке челябинский хоккеист забросил шайбу и сделал результативную передачу.

В нынешней серии плей-офф 27-летний форвард «Колорадо» забросил 8 шайб в 16 матчах. Всего в его активе 13 очков. По этому показателю он занимает седьмое место в клубе.

Следующий матч серии финала Кубка Стэнли пройдет на домашнем льду «Тампы» 21 июня.