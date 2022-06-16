Валерий Ничушкин помог «Колорадо» выиграть первый матч финала Кубка Стэнли

Челябинский хоккеист забросил шайбу и сделал голевую передачу

Сегодня ночью, 16 июня, стартовала финальная серия Кубка Стэнли в НХЛ. В первом матче «Колорадо Эвеланш» на своей площадке обыграл «Тампу-Бэй Лайтнинг» в овертайме — 4:3. Помог своей команде взять верх воспитанник челябинского «Трактора» Валерий Ничушкин. На счету форварда «Колорадо» гол и результативная передача, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

В основное время команды по три раза поразили ворота друг друга — за «Колорадо» отличились Габриэль Ландеског, российский нападающий Валерий Ничушкин и Арттури Лехконен, а в составе «Тампы» забрасывали Ник Пол, Ондржей Палат и Михаил Сергачев. В овертайме точный бросок Андре Бураковски с передачи все того же Ничушкина принес «лавинам» победу в матче.

Российский вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 34 броска из 38, а его визави и коллега по амплуа из «Колорадо» Дарси Кемпер — 20 из 23.

Следующий матч пройдет также на домашнем льду «Эвеланш» — стадионе «Болл Арена». Он состоится в ночь на воскресенье, 19 июня.