В Златоусте проинспектировали ремонт спортивных объектов

В ходе проверок был осмотрен стадион «Таганай»

«Мы пропагандируем комплексный подход при обновлении строительных объектов, так как многие объекты давно не обновлялись. Наша цель — получить современный объект, соответствующий всем требованиям времени. Надеюсь, что по окончании строительных работ стадион станет центром притяжения для занятий спортом как детей, так и взрослых»,

— рассказал министр спорта Челябинской области Александр Гриб.

«Хотелось бы поблагодарить Михаила Николаевича. У него есть большой опыт работы в спортивной сфере, а Златоуст для него родной город. Буквально по каждому объекту Михаил Николаевич мог рассказать и дать историческую справку, что, несомненно, поможет нам в дальнейшей работе»,

— отметил Александр Гриб.