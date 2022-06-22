Министр спорта Челябинской области Александр Гриб и представители администрации Златоуста осмотрели спортивные объекты города. Были проинспектированы существующие спортивные объекты и те, по которым ведутся строительные работы, сообщает региональный Минспорт.
В ходе проверок был осмотрен стадион «Таганай», где ведутся строительный работы. На стадионе кладут новое искусственное футбольное покрытие, меняют и основание беговых дорожек. Далее в планах — заменить трибуны для зрителей и отремонтировать административные здания.
«Мы пропагандируем комплексный подход при обновлении строительных объектов, так как многие объекты давно не обновлялись. Наша цель — получить современный объект, соответствующий всем требованиям времени. Надеюсь, что по окончании строительных работ стадион станет центром притяжения для занятий спортом как детей, так и взрослых», — рассказал министр спорта Челябинской области Александр Гриб.
Также спортивные объекты осмотрел основатель и главный тренер ватерпольного клуба «Уралочка» Михаил Накоряков.
«Хотелось бы поблагодарить Михаила Николаевича. У него есть большой опыт работы в спортивной сфере, а Златоуст для него родной город. Буквально по каждому объекту Михаил Николаевич мог рассказать и дать историческую справку, что, несомненно, поможет нам в дальнейшей работе», — отметил Александр Гриб.
Напомним, что главный тренер южноуральской команды Михаил Накоряков в откровенном интервью ИА «Первое областное» подводит итоги насыщенного ватерпольного сезона и вспоминает о том, как команда утверждала себя на лидирующих позициях в стране, рассуждает о роли личности в спорте, патриотизме и предательстве своих подопечных и уверяет, что его дело обязательно продолжат единомышленники и сыновья.
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