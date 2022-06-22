Челябинская область вошла в топ‑3 регионов по эффективности антикризисных мер

Южный Урал на втором месте после Москвы

Агентство политических и экономических коммуникаций опубликовало топ-10 регионов России по принятию антикризисных мер в период с 15 по 21 июня. Челябинская область в рейтинге заняла второе место. В основном меры поддержки в регионе направлены на социальную сферу, бизнес, промышленность и увеличение запаса продовольствия. Рейтинг опубликован на официальном сайте агентства.

«Руководство региона заключило соглашение с руководством Корпорации МСП, по которому планируется увеличить охват предпринимателей и самозанятых мерами поддержки. Кроме того, власти региона в дополнение ко всем существующим мерам направили из бюджета области более 750 млн рублей на поддержку бизнеса. Помимо этого на днях губернатор Текслер подписал соглашение с гендиректором Корпорации МСП — стороны планируют увеличить охват предпринимателей и самозанятых Челябинской области мерами поддержки», — пояснили в исследовании.

Обогнала Челябинскую область в рейтинге только Москва. Эксперты выделили 11 основных сфер, на которые распространяются антикризисные меры: социальная сфера, бизнес, строительство, импортозамещение, фармацевтический рынок, трудоустройство, промышленность, туризм, развлечения, кино, общепит.

Третью строчку в рейтинге занял Краснодарский край. Там принятые за неделю меры поддержки направлены на поддержку бизнеса, промышленности, экономики и IT-сферы.

«Главная причина второй позиции Челябинской области в топ-10 регионов по принятию антикризисных мер — системная и комплексная политика импортозамещения и реагирования на санкционное давление. Инициатор и главный проводник этой политики — губернатор Алексей Текслер», — прокомментировал руководитель Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов.