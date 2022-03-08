«В школе поколотила всех своих одноклассников» — тренер по боксу Кристина Борцова

Миниатюрная спортсменка ставит перед собой задачу войти в тренерский штаб сборной России

Известная в прошлом спортсменка, а ныне тренер по боксу вот уже седьмой год готовит сильных и перспективных мальчишек и девчонок. Она — единственная в Челябинской области и одна из немногих в России девушка-тренер по боксу. Кристина Борцова в эксклюзивном интервью для ИА «Первое областное» признается, что всегда была задиристой девчонкой: колотила одноклассников, на отлично училась в школе. Сейчас девушка остепенилась, учит уму-разуму юных спортсменов и мечтает с ними покорить олимпийские вершины.

«Мама запрещала ходить на тренировки, если успеваемость в школе падала»

— Кристина, если подводить итог своей карьере в боксе, рада тому, как она сложилась?

— В целом, да, все-таки много лет входила в состав сборной России, несколько раз становилась призером чемпионатов страны, выигрывала медали на международных турнирах. И все же, считаю, могла достичь большего. У меня была цель выполнить норматив мастера спорта международного класса, но чуть-чуть не хватило. Хотя по своему потенциалу и уровню подготовки была к этому готова. Наверное, надо было где-то перетерпеть, еще поднажать, но не получилось.

— На тот момент женский бокс в России уже представлял из себя грозную силу. За место в сборной страны жесткая конкуренция была?

— Я выступала в весовой категории до 48 кг, здесь было много хороших и сильных девушек. Но первым номером была Заслуженный мастер спорта Светлана Гневанова. С ней очень сложно было биться. На чемпионатах России все время ей проигрывала. Кстати, когда я приняла решение завершить карьеру — она буквально через две-три недели тоже ушла из спорта: вышла замуж, родила ребенка. Подумала тогда: вот, блин, непруха — оказалась в боксе немного не в то время.





— Светлана Гневанова выступала за Москву. А столичным спортсменкам судьи часто симпатизировали...

— Нет, она объективно сильней меня, судьи тут ни при чем. А так, да — часто приходилось сталкиваться с необъективным судейством. В такие моменты руки опускаются, энтузиазм угасает. Ты трудишься, работаешь над собой, выходишь на ринг и тебя объективно засуживают. И ты ничего не можешь с этим сделать.

— В твоей спортивной карьере был еще и кикбоксинг. Почему решила уйти из него в бокс?

— Выступать параллельно в двух видах спорта очень сложно в функциональном плане. Нужно было сосредоточиться на чем-то одном. Бокс — олимпийский вид спорта, более перспективный. Поэтому решила сделать выбор на нем.

— Он занимал все твое время или ты позволяла себе отвлекаться на другие вещи?

— Я фанатка спорта (смеется). Уделяла ему около 90 процентов своего времени. Помню, приходила после тренировок домой и с родителями часто вечерами разговаривала о боксе, тренировках и т. д. Еще мне повезло с тренером — Петр Степанович Антонов умел заинтересовать боксом, проводил разноплановые и интересные тренировки.

— То есть родители поддерживали твое увлечение?

— Да, но при одном условии — надо было следить за тем, чтобы мои тренировки не отражались на успеваемости в школе. Я хорошо училась, на пятерки. Но если вдруг получала четверки, мама запрещала ходить на тренировки, пока их не исправлю.

«Вышла замуж и повесила перчатки на гвоздь»

— В детстве пропускала сильные удары, после которых было больно до слез?

— Нет, а вот в более старшем возрасте ощутила на себе мощь ударов. Мне 17-18 лет было — здесь соперницы мощные и сильные, удары жесткие. Честно скажу — в какое-то время даже страх появлялся выходить на ринг. В психологическом плане это сложно. В подсознании сидит мысль, что, если пропущу удар — может быть очень больно (улыбается).

— Этим и объясняется то, что ты рано решила завершить карьеру?

— Нет, в 20-летнем возрасте вышла замуж. Поэтому и повесила перчатки на гвоздь. Пришло понимание того, что все эти сборы, тренировки и разъезды не дают возможности уделять достаточного время супругу. Парадокс в том, что я пошла на такие жертвы, но получилось только хуже. Брак долго наш не просуществовал — видимо, устали находиться все время вместе, на расстоянии больше друг друга любили (смеется). В общем, осталась одна, нужно было содержать себя. Устроилась на работу в одном из челябинских фитнес-центров. Но быстро поняла, что это не мое: скучала по боксу. И тут директор школы «Буревестник», в которой я занималась, предложил мне пойти работать тренером в новом филиале спортшколы. Я, не раздумывая согласилась.

— Неужели не было других альтернатив?

— Нет, а мне они и не нужны были. Я видела себя только в боксе.

— Не было переживаний, что в тренерской работе может пойти что-то не так?

— Поначалу немного боялась, но все равно была почему-то уверена в себе и знала, что у меня все получится. И, к счастью, все очень хорошо пошло — получилось провести хороший набор: в первую группу за месяц собрала около ста ребят. Это окрылило, придало уверенности.

— Советовалась с кем-то, изучала методическую литературу?

— Еще будучи в универе, читала специализированную литературу, погружалась в процесс. Первое время к каждой тренировке тщательно готовилась, прокручивала в голове то, какие задания давать ребятам. А сейчас уже по накатанной идет, опыт получила, часто импровизирую.

— В разных видах спорта многие спортсмены признаются, что устают от однообразных и монотонных тренировок. Удалось что-то привнести новое в тренерский процесс?

— Да, вы верно говорите. Я сама раньше уставала от однообразия. И сейчас тоже стремлюсь как-то разнообразить тренировочный процесс, придумывать детям какие-то новые задания. Это сложно. Но стремлюсь к этому.

«Злюсь, когда ученики морально боятся своих соперников»

— Ты работаешь тренером уже седьмой год. Что самое трудное в твоей профессии?

— Пожалуй, выезжать на первые соревнования со своими учениками. Ты не знаешь, чего от них ждать, удалось ли их нужным образом подготовить. Они ведь еще на тот момент были «сырые», поэтому часто проигрывали. И вот в такой момент начинаешь сомневаться в себе — то ли я им даю? Скажем, моя самая успешная подопечная Ева Никитина на своих первых турнирах начинала не так хорошо выступать. Она много проигрывала. В двух первенствах страны вылетала в первых же боях, не могла даже областные состязания выиграть. Но она молодец, с характером! Не сдавалась, работала над ошибками и результаты пошли в гору. Она совершила невероятный прогресс и рост в мастерстве.

— То есть правильно говорят, что тренер в большей степени переживает неудачи, чем его подопечный?

— По себе скажу, что да. Спортсмен ведь выйдет в ринг, проведет бой, затем переоденется и все, он как будто уже и забыл свой поединок. А тренер прокручивает все это в голове еще не одну неделю, анализирует.

— У тебя не возникает желания самой выйти на ринг, видя, что твои подопечные не показывают во время боя того, что от них требуешь?

— Нет (смеется), но иногда злюсь на них и отчитываю, если вижу, что они не выполняют тренерскую установку. Особенно бесит, когда человек психологически сдается во время боя, не проявляет характер. Он может хорошо физически и технически готов, переигрывает оппонента в этих компонентах, но морально чего-то боится. Я это сразу вижу, потому что знаю характер и возможности своих учеников.

— А ты сама не была такой?

— Нет! Я физически была послабее многих своих соперниц соперниц. Сила удара и выносливость оставляли желать лучшего. Но я всегда билась до конца. Думаю, это все из-за характера моего, с детства идет. Я быстро заводилась, с мальчишками постоянно дралась.

— Почему? Из-за чего конфликты возникали?

— Я всегда за справедливость! И не терпела, если кто-то врал или обманывал — сразу пускала в дело кулаки. Тем более что пацаны в школе в средних классах задиристые были. Вот я их и наказывала. Мне слова не скажи — сразу в драку лезла. И это при том, что отличницей была, но хулиганистой.

— Родители знали об этом?

— Да, папа говорил — решай свои вопросы сама, а разбираться и защищать тебя в школу мы не пойдем. И предупреждал, чтобы я не шла к нему жаловаться, если в этих драках меня кто-то побьет.

— А сейчас готова заступиться за кого-то, если видишь не справедливость?

— Да, не могу пройти мимо. Хотя и понимаю, что несмотря на всю свою подготовку, я девушка миниатюрная. И есть риски выйти из конфликта проигравшей. Поэтому лучше постараться решить вопрос мирным путем и этих ситуаций избегать.

«Возраст поджимает, но становиться матерью еще не время»

— Недавно тебя назначили старшим тренером юниорской сборной Челябинской области. Это стало для тебя неожиданным?

— Не скажу, что полной неожиданностью. Все-таки по количеству занимающихся у меня девушек и их результатам у меня в области лучший показатель. Ну и успех Евы Никитиной дал толчок — все-таки давно у нас в регионе не было победительниц первенств Европы.

— Бокс и на федеральном и на региональном уровне получил в последние годы значительное развитие — открываются новые клубы, за призовые места на соревнованиях даются солидные премиальные.

— Да, и это здорово! Все это дает стимул работать дальше, развиваться. Мне лично очень помог нынешний президент международной федерации бокса Умар Кремлев. Он как-то приезжал к нам в Челябинск на тренерский семинар. Так оказалась, что я на нем была из девушек одна. Он обратил на это внимание. Пообщались, он спросил нужна ли какая-то помощь, какие у меня жилищные условия. Так, помог решить мне вопрос со служебной квартирой. Теперь живу недалеко от тренировочного зала.

— А сколько девушек в России работают тренерами по боксу?

— В Челябинске таких нет. А если брать в целом по стране... Думаю, наберется 5-6 таких моих коллег, которые со своими воспитанницами выступают на первенствах России.

— Почему так мало?

— Работа подразумевает частые командировки, дома практически не находишься. А ведь у женщин, как правило, другие приоритеты — семья, муж, дети...

— А ты разве этого не хочешь?

— Наверное, но всему свое время. Сейчас ставлю перед собой задачу закрепиться в тренерском штабе сборной России. Хочу стать одной из лучших, работать и добиваться высоких результатов со своими учениками. Я понимаю, что по возрасту, пожалуй, пора становиться мамой. Но постоянные тренировки и общение с детьми мне это заменяет. Видимо, время еще не пришло.

Фото автора и из личного архива Кристины Борцовой.