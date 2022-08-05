В мини‑футбольный клуб «Южный Урал» пришли четыре новых игрока

Челябинская команда заключила контракты с Евгением Платоновым, Евгением Вербиным, Яном Мусиенко и Ильей Кулаковым

Руководство мини-футбольного клуба «Южный Урал» объявило о подписании контрактов с четырьмя новыми игроками. Челябинскую команду пополнили Евгений Платонов, Евгений Вербин, Ян Мусиенко и Илья Кулаков. Также состоялось первое общекомандное собрание перед новым сезоном, сообщает пресс-служба МФК «Южный Урал».



Челябинский мини-футбольный клуб практически завершил формирование команды на сезон-2022/2023. Среди последних приобретений четыре игрока, которые имеют опыт выступлений в Высшей лиге первенства России. Среди них Евгений Платонов, Евгений Вербин, Ян Мусиенко и Илья Кулаков.



Ян Мусиенко начал играть в футбол с восьмилетнего возраста в ДЮСШ «Серов». Свою профессиональную карьеру Ян начал в 2016 году в команде «Синара-ВИЗ-Дубль» и играл там до 2019 года. В 2020 году стал игроком мини-футбольного клуба «Южный Урал», но через год уехал в город Глазов, играть за МФК «Глазов». В Глазове он участвовал в 29 играх, в которых забил 10 мячей.



Евгений Вербин с 2013 по 2021 год защищал цвета «Газпром Югры» в составе юношей. В 2015 году вызывался в юношескую сборную России для участия в VI Российско-Китайских играх в городе Иркутске. Прошлый сезон провел за МФК «Сиб-Транзит», где провел 26 игр и забил 7 мячей.



Евгений Платонов также возвращается в МФК «Южный Урал». 21-летний уроженец поселка Магнитка (Челябинская область) начинал свою карьеру в МФК «Ямал», играя с 2014 по 2017 год за юношей. Затем подписал контракт с Московским МФК «Спартак», где провел половину сезона. После «Спартака» уехал в Копейск и играл за МФК «Сигма-К» на протяжении одного сезона. В 2020 году перешел в МФК «Южный Урал», отыграв целый сезон. Прошедший сезон Евгений провел в ОАЭ.



Последним подписанием стал Илья Кулаков. Он является воспитанником местной школы по футболу «Метар». Илья вызывался в основную команду в сезоне-2020/2021 и провел 17 матчей в Высшей лиге.



Также команда уже прошла углубленный медицинский осмотр и провела первое общекомандное собрание. На нем обсуждались общие вопросы, организационные моменты, планы на сезон, тренировочный процесс в подготовительный период, календарь ближайших соревнований. Первое занятие состоится 5 августа на стадионе «Метар».

