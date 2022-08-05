Руководство мини-футбольного клуба «Южный Урал» объявило о подписании контрактов с четырьмя новыми игроками. Челябинскую команду пополнили Евгений Платонов, Евгений Вербин, Ян Мусиенко и Илья Кулаков. Также состоялось первое общекомандное собрание перед новым сезоном, сообщает пресс-служба МФК «Южный Урал».
Челябинский мини-футбольный клуб практически завершил формирование команды на сезон-2022/2023. Среди последних приобретений четыре игрока, которые имеют опыт выступлений в Высшей лиге первенства России. Среди них Евгений Платонов, Евгений Вербин, Ян Мусиенко и Илья Кулаков.
Ян Мусиенко начал играть в футбол с восьмилетнего возраста в ДЮСШ «Серов». Свою профессиональную карьеру Ян начал в 2016 году в команде «Синара-ВИЗ-Дубль» и играл там до 2019 года. В 2020 году стал игроком мини-футбольного клуба «Южный Урал», но через год уехал в город Глазов, играть за МФК «Глазов». В Глазове он участвовал в 29 играх, в которых забил 10 мячей.
Евгений Вербин с 2013 по 2021 год защищал цвета «Газпром Югры» в составе юношей. В 2015 году вызывался в юношескую сборную России для участия в VI Российско-Китайских играх в городе Иркутске. Прошлый сезон провел за МФК «Сиб-Транзит», где провел 26 игр и забил 7 мячей.
Евгений Платонов также возвращается в МФК «Южный Урал». 21-летний уроженец поселка Магнитка (Челябинская область) начинал свою карьеру в МФК «Ямал», играя с 2014 по 2017 год за юношей. Затем подписал контракт с Московским МФК «Спартак», где провел половину сезона. После «Спартака» уехал в Копейск и играл за МФК «Сигма-К» на протяжении одного сезона. В 2020 году перешел в МФК «Южный Урал», отыграв целый сезон. Прошедший сезон Евгений провел в ОАЭ.
Последним подписанием стал Илья Кулаков. Он является воспитанником местной школы по футболу «Метар». Илья вызывался в основную команду в сезоне-2020/2021 и провел 17 матчей в Высшей лиге.
Также команда уже прошла углубленный медицинский осмотр и провела первое общекомандное собрание. На нем обсуждались общие вопросы, организационные моменты, планы на сезон, тренировочный процесс в подготовительный период, календарь ближайших соревнований. Первое занятие состоится 5 августа на стадионе «Метар».
Коронавирус Общество Происшествия Культура Политика Наука Спорт Хоккей В мире Миасс Мнения Наш продукт Туризм Фоторепортаж ШОС и БРИКС Экономика
Время новостей Время новостей. Итоги Большая студия В поисках самоцветов Весь спорт Время новостей. Миасс Дикий Урал Дипломатическая миссия Есть вопрос Зеленая передача Как тебе такое, Илон Маск? Наше утро О здоровье Происшествия Свободный лед Согрина против мифов Специальный репортаж Суперстар Уралым Хлеба и зрелищ Хорошие песни ЭкоЛогика Тик-толк Еще... В гостях у Митрофановны Моя деревня Национальный интерес