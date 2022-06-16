Скалолазы из Миасса завоевали медали на первенстве России

На соревнованиях в Красноярске призерами стали Александр Казаков и Тимофей Хороцей

Южноуральские спортсмены стали призерами завершившегося в Красноярске первенства России по скалолазанию. Среди юношей 10—13 лет золото завоевал Александр Казаков, серебряная медаль в активе Тимофея Хороцея. Оба являются воспитанниками миасской школы скалолазания, сообщает Федерация скалолазания России.

В соревнованиях приняли участие сильнейшие скалолазы России до 13 лет. Подтвердили статус одной из сильнейших школ представители Миасса. Две медали завоевал Александр Казаков. В его активе золото в боулдеринге и серебро в лазании на трудность. Отметим, что южноуральский скалолаз второй год подряд на подиуме первенства России, в минувшем году он был бронзовым призером.

Серебряную медаль в боулдеринге завоевал еще один представитель Миасса Тимофей Хороцей. Для него это первый успех в рамках главного старта страны. Ранее он побеждал на Всероссийских юношеских соревнованиях в лазании на скорость.