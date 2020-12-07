В Кулуево восстановили разрушенный 20 лет назад ФОК

Спортивный комплекс пригоден для проведения муниципальных и областных соревнований.

В селе Кулуево Аргаяшского района восстановили спорткомплекс, разрушенный 20 лет назад во время пожара. Торжественное открытие обновлённого объекта состоялось накануне.



В новом ФОКе уже планируется организовать работу секций по волейболу, мини-футболу, баскетболу, легкой атлетике, проводить занятия по хореографии. Также есть шахматный и тренажёрный залы и все условия для тренировок. Отдельно отмечается, что ФОК пригоден для проведения муниципальных и областных соревнований.

Работы над восстановлением комплекса начались ещё в 2017 году, именно тогда готовилась необходимая документация. Два года спустя определились со сроками его реализации, которые наметили на конец 2020 года. На открытии присутствовал заместитель губернатора Челябинской области Вадим Евдокимов. Заместитель главы региона отметил, что восстановление работы спорткомплекса — важное событие для всего Аргаяшского района.

«Здесь могут тренироваться жители села и района разных поколений. Причем заниматься разными видами спорта. Современный, очень удобный комфортный зал, помещения для занятий различными видами спорта дает импульс развитию здорового образа жизни. Мы заинтересованы в том, чтобы количество людей, занимающихся массовым спортом, росло. Мы надеемся, что с вводом в эксплуатацию этого объекта интерес к занятиям физической культурой в селе повыситься. Это самое главное», — заявил Вадим Евдокимов.

Добавим, комплекс был включен в региональную государственную программу «Развитие физической культуры и спорта в Челябинской области». Из регионального бюджета было направлено 15 миллионов рублей, плюсом к ним район дал ещё 6,5 миллиона.

Спортивный комплекс открывает детям и взрослым всех возрастов большие возможности для занятий физической культурой и спортом, укрепления здоровья, организации интересного и полезного досуга. В новом ФОКе планируется организовать работу секций по волейболу, мини-футболу, баскетболу, легкой атлетике, проводить занятия по хореографии. Есть тренажерный зал, шахматный клуб. В комплексе есть все условия для комфортных тренировок: многофункциональный зал, просторные раздевалки, душевые. Во всех помещениях тепло благодаря расположенной рядом газовой котельной. Кроме того, теперь в новом ФОКе возможно проведение крупных муниципальных, областных соревнований.