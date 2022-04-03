В финале Восточной конференции Кубка Гагарина встретятся два хоккейных южноуральских клуба

Алексей Текслер ожидает от этой встречи ярких эмоций

Сегодня, 3 апреля, стартует финал Восточной конференции Кубка Гагарина по хоккею, где встретятся две команды из Челябинской области — «Трактор» и «Металлург». Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в своем Телеграм-канале выразил уверенность в том, что в ближайшие дни вся область будет «болеть» хоккеем, а игроки не разочаруют южноуральцев.

«„Металлург“ — традиционно сильная команда КХЛ. „Трактор“ последние два сезона поступательно развивается, и это развитие радует. Ближайшие дни, уверен, вся область будет „болеть“ хоккеем. Нам всем нужны яркие эмоции. Не сомневаюсь, что игроки нас не разочаруют»,— написал губернатор.

Также Алексей Текслер выразил уверенность в том, что такие успехи южноуральского хоккея определят будущее многих юных хоккеистов или тех, кто запишется в хоккейные школы после этих матчей. И добавил, что именно ради этого в регионе развивают спортивную инфраструктуру.

Напомним, 30 марта «Металлург» обыграл омский «Авангард» и вышел в финал Восточной конференции Кубка Гагарина. Первые поединки между «Трактором» и «Металлургом» пройдут в Магнитогорске.